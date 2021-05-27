شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 59 رحلة دولية وداخلية لنقل 6276 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 6276 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية من مطار القاهرة الجوي بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين،عمان، الشارقة، عنتيبي، جوهانسبرج، أديس أبابا، الخرطوم)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6276 راكبا.