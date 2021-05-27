شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 71 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية، للتعاون الدولى، من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة"، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19 نوفمبر 2020 و16 ديسمبر 2020.