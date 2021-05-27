شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة للطلاب النظاميين أسئلتها وإجاباتها على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الأسئلة بعد أن تداولت صفحات السوشيال ميديا إشاعات تتعلق بعقد امتحانات الثانوية العامة، بحيث تكون الأسئلة على التابلت والإجابة فى البابل شيت، لماذا تجتهد الوزارة وتضع امتحانات تجريبية متعاقبة لامتحانات إلكترونية، إذا كان الهدف مجرد قراءة أسئلة على التابلت؟ ولماذا نقرأها على التابلت إذًا، أليس من الأيسر طباعتها "وخلاص"!

وتابع الوزير: لو كان فعلا الكلام ده صحيح سنكون أهدرنا جهودا مضنية منذ عام 2018 لمجرد قراءة أسئلة من الأوفر والأسهل طباعتها، هذه دعوة للتفكر فيما نقرأ حتى نكتشف مدى مصداقيته.

وشدد الوزير : على أى حال امتحانات الطلاب النظاميين إلكترونية بنفس الأسلوب المتبع في الامتحان التجريبي الثاني والثالث.. يعني امتحان تفاعلي يتم وضع إجاباته على التابلت.

وتابع الوزير: الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع القادم، مطالبا الكثيرين بعدم متابعة الإشاعات: "أرجوكم عدم قراءة معلومات خارج موقع الوزارة وصفحتنا الرسمية على فيسبوك وصفحتي هذه، ولن نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى قبل الموتمر الصحفي الأسبوع المقبل، إلى هذا الحين فإن كل ما يشاع فهو تأليف واستنتاج من يكتبه وليس وزارة التربية والتعليم المصرية".