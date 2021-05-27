شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تستخرج اشتراك لاستقلال القطارات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعّلت هيئة السكة الحديد نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، ويقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا الاشتراك وكيفية استخراجه خلال التقرير التالى:

- من أين يتم استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات الروسية؟

أتاحت هيئة السكة الحديد استخراج الاشتراكات على كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوي الجمهورية.

- ما الأوراق المطلوبة لاستخراجه؟

الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.

- فترة سريان الاشتراك؟

يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر - 3 شهور - 9 شهور – 12 شهرا) حسب رغبة الراكب.

- كيفية حصول حامل هذا الاشتراك على التذكرة

يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.

- ما الغرامة المقررة في حالة سفر حامله بدون الحصول على تذكرة؟

فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقفا بالقطار بدون تغريم الراكب .

- ما أنواع القطار المسموح لحامله باستقلالها؟

يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات (أولى عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز على القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة.

- قيمة الاشتراك على القطارات الروسية؟

يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب.