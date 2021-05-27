شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مسمى مكتب سجل تجارى بورسعيد لمميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل مسمى مكتب سجل تجارى بورسعيد لمميز وذلك في القرار رقم 91 لسنة 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، قررت تعديل مسمى مكتب سجل تجارى بورسعيد ليصبح (مكتب سجل تجارى بورسعيد المميز).



الجريدة الرسمية

وقررت الوزارة تحصيل مبلغ وقدره 100 جنيه نظير خدمة مميزة تضاف على كافة خدمات السجل التجارى المقدمة لجمهور العملاء لمكاتب السجل التجارى المميزة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 30 مايو 2021.