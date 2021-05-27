شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ هالة زايد لانتخابها رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لانتخابها رئيسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامين، وبذلك تصبح مصر رئيسة للمكتب التنفيذي لدورتين على التوالى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها وسعادتها بانتخاب الدكتورة هالة زايد لهذا المنصب المهم والمستحق لدورة جديده مما يؤكد ما حققته من نجاح ملموس خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين، ويعكس دور مصر المحوري والريادي في الوطن العربي، مشيدة بجهود وزارة الصحة بقيادتها فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر وخاصة خلال أزمة تفشى جائحة كورونا، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رئيسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية جاء خلال ترأسها اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب