شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير الإمارات بالقاهرة التعاون فى الاستثمار والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في بداية عمله بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة .

أكد القصير على عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والإمارات والتى شهدت تطورا كبيرا بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين، مضيفا أنه بحث مع السفير الإماراتي دفع سبل التعاون في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي وايضا الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وإنتاج الامصال واللقاحات البيطرية أيضا التعاون في مجال البحث العلمي والاستثمار والتصنيع الزراعي وخاصة النخيل والتمور.

واستعرض القصير النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بجودة وسلامة الغذاء مشيرا إلى أن صحة الإنسان تبدأ من جودة غذائه

أكد وزير الزراعة أيضا أن مصر تمتلك افضل المعامل المعتمدة دوليا في فحص السلع الغذائية ذات اصل الحيواني أو النباتي وتحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتقوم بالتصدير للخارج بعد اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لـ 30 منشأة مصرية أنها خالية من انفلونزا الطيور

من ناحيته أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات بالقاهرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين وأكد على توجيهات القيادة بتعميق العلاقات الاقتصادية بينهما وعلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وخاصة في المجال الزراعي.

وأعرب عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وعن تطلعه إلى زيارة المعاهد والمعامل البحثية في الوزارة للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في مجال البحث العلمي الزراعي والتكنولوجي