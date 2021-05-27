شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلبات الأزهر لفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم حتى 17 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم قبول طلبات فتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف من يوم السبت الموافق 22/ 5/ 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 6/ 2021، على أن يتقدم الراغبين بفتح المكاتب بتقديم الطلبات طبقًا لنماذج محددة إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية التابعين لها.

وعن شروط فتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف:

1۔ طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف ( يحصل عليه من المنطقة الأزهرية ) .

2- يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة ، وكذلك يكون التحفيظ فيه قائما .

3- يجب ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ، ويكون جيد التهوية وبه حمام .

4- إحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمس عشرة طالبا ، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات وأقل من خمس عشرة سنة .

5- صورتان ضوئيتان من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب .

6- صورتان ضوئيتان من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب .

7- 3 صور شخصية للمحفظ.

8- عقد بيع أو إيجار للمكتب .

9- إيصال كهرباء يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار .

10- صورة المؤهل للمحفظ

11-صورة المؤهل لصاحب المكتب

ملاحظات :

1. تقدم المستندات السالفة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة .

2- في حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ في شهري يناير أو يوليو من كل عام ، ويكون مقر الامتحان رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ( الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ) .