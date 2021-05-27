شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح الطيران مع القاهرة .. تعرف على سعر الريال السعودي الخميس 27 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» اسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميًا.

وفي التقرير التالي، نرصد سعر صرف الريـال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الخميس 27 مايو2021.

يتضمن التقرير التالي سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021 في البنوك المصرية كالآتي:

1- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4.18

2- سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

سعر الشراء: 4.16

سعر البيع: 4.19

3 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib :

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4.18

4 - سعر الريال السعودي في بنك مصر :

سعر الشراء: 4.15

سعر البيع: 4:18

لمعرفة مزيد من أسعار العملات الأجنبية «المحدثة يوميًا» لدى البنك المركزي المصري اضغط هنا

وتشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارًا خلال الأيام الماضية بدون تغيرات ملحوظة في معدلات الأسعار مقابل الجنيه نتيجة استقرار معدلات العرض والطلب وكان في السنوات السابقة يشهد سعر الريال السعودي قفزات في أسعاره يوميًا مع موسم عمرة رمضان و الاستعداد لموسم الحج ايضا ولكن في ظل الأوضاع الجديدة وانتشار فيروس كورونا والتي أدت إلى تراجع الطلب علي السفر و التنقلات واصبحت تتم طبقا لشروط و قواعد ربما يجد البعض فيها صعوبة فاصبح هناك استقرار في سعر الريال السعودي.

ووفقا لبيان صحفى للسفارة السعودية، شهد الاثنين الماضى ، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالسعودية.

يأتى هذا تزامنا مع استئناف الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني للمملكة اليوم، تشغيل رحلاتها الدولية عبر ٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية.