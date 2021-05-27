شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة في 5 مواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ طلاب الثانوية العامة ، بعد قليل، أداء آخر الامتحانات التجريبية لشهر مايو وسط إجراءات احترازية مكثفة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو في 5 مواد هي الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأكدت وزارة التعليم أن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانًا تجريبيًا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.