شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء علوم البحار وحماية الشواطئ يتابعون موقف التسرب البترولي بخليج جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة خليج جمشة شمال الغردقة زيارة لجنة من خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة وذلك لمتابعة المنطقة البحرية والشاطئية والتأكد من عدم تأثير التسرب البترولي على الحياة البحرية والشعاب المرجانية المجاورة وتم التاكد من عدم امتداد التسرب ومحاصرته بالحواجز المطاطية كما شهدت المنطقة زيارة أخرى من لجنة من جهاز حماية الشواطئ بالغردقة لموقع التسرب لمعاينة المنطقة وبيان وجود أضرار بمنطقة الشاطئ من عدمه.

وللأسبوع الثالث، واصلت الشركة العامة للبترول عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بالزيت الخام الذي شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وواصلت الشركة العامة اقامة سياج وحواحز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة واكد مسؤولو الشركة العامة أن الوضع تحت السيطرة ويتم شفط كميات الزيت المتسرب ونقله الي مواقع التكرير لفصل الزيت عن الماء.

وأكدت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر عدم امتداد التسرب البترولي بالزيت الخام من منطقة خليج حمشة الي محمية الجزر الشمالية حيث يتم اجراء مسح بري وبحري لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومي للتاكد من خلو المحمية من اي تلوث بترولي وسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وانهاء التسرب البترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة ب٦٠ كيلو متر الاستمرار في اعمال المكافحة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصر التسرب البترولي من الامتداد للمياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب فيما قام مسؤولو المحميات باجراء مسح لشواطئ محمية الجزر الشمالية للتاكد من عدم امتداد التسرب اليها.