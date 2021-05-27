شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: بدأنا الاستعداد لامتحانات آخر العام.. وإجراؤها أون لاين وحضوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الكليات بدأت فى الاستعداد لامتحانات نهاية العام الجامعى الجارى ، موضحا أن الجداول تراعى الفصل الزمنى المناسب بين كل مادة وأخرى على مستوى الفرق الدراسية المختلفة .

وأضاف الدكتور الخشت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الامتحانات ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، موضحا أن هناك فروق نوعية بين جداول الكليات نظرا للاختلاف فى التخصصات والمواد الدراسية وإمكانيات كل كلية ، وبالتالى هناك كليات ستجرى الاختبارات أون لاين ، لافتا إلى أن لوائح الكليات تسمح بذلك حيت تم تعديل أكثر من 1300 لائحة بالكليات تسمح بإتمام الامتحانات أون لاين.

وتابع رئيس جامعة القاهرة ، أن امتحانات نهاية العام الجامعى بجامعة القاهرة ستجمع بين النظامين الاختبارات اون لاين وحضوريا وهو الذى يتم فيه مراعاة تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية لافتا إلى أن الاختبارات ستعقد بنظام التبادل والتنازل لين الكليات لمنع تواجد كليات ذات كثافة عالية مثل الآداب والتجارة والحقوق فى يوم واحد داخل الحرم الجامعى وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.