شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرارين جمهوريين جديدين.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بشأن منحة للحكومة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تنمية المعاهد الحكومية المصرية.

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية.