شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد جريح فلسطيني أثناء تلقيه العلاج في مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استشهد جريح فلسطيني أثناء تلقيه العلاج في مستشفي العريش العام، متأثرا باصابته إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن الجريح الفلسطيني أحمد كمال عبدالكريم، وصل إلى مستشفى العريش العام، السبت الماضي، استشهد متأثرا باصابته.

أضافت المصادر أنه يجري التنسيق لإعادة جثته إلى قطاع غزة عبر رفح البري بشمال سيناء، لدفنها في مقابر الأسرة هناك.

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.