شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات التجريبية لشهر مايو في 5 مواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الامتحانات التجريبية لشهر مايو وسط إجراءات احترازية مكثفة.

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو في 5 مواد هي الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأكدت وزارة التعليم أن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانًا تجريبيًا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.