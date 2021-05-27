شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز أول غرف عزل لمصابي الفطر الأسود في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد على، وكيل مديرية الصحة بمطروح، تجهيز أول غرف عزل لمصابي الفطر الأسود في مطروح.

وأوضح وكيل مديرية الصحة، في مداخلة مع قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، أنه تم إصدار قرار بتجهيز غرف للعزل لمصابي الفطر الأسود، مؤكدا عدم رصد أي حالات مصابة لكن الإجراء احترازي.

وأضاف أنه تم تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع مرضى الفطر الأسود، مشيرا إلى أن الفطر الأسود ينتشر في جسد الإنسان ضعيف المناعة ومريض السكري.

وتابع أنه تم تخصيص غرفة عزل بمستشفى النجيلة، مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين غرف عزل لكورونا والفطر الأسود.