شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان التجريبى لشهر مايو فى 5 مواد دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبى لشهر مايو الحالى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مواد الجغرافيا والفلسفة والمنطق والكيمياء والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية على الخوادم المركزية فى المدارس الحكومية.

وتحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ملاحظة تتعلق بمدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة، قائلا: "كما أعلنا سابقا فإن هذا الامتحان يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة ولا يتم تصحيحه وليس له درجات وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن، وإنما نوفر عدد أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط، وسيتم إعلان نتائج التجربة والأسئلة وإجاباتها الأحد المقبل".

وقال الوزير: "قد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كى نُقَيٍم الامتحان في أضيق فترة زمنية لاننا نعيش فترة جائحة كورونا، ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان، ومن المهم الإشارة إلى أن مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة وتراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة وتحسب الزمن المناسب على هذا الأساس، وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة".

وأكد الوزير: "كما وعدنا فإننا سوف ننشر الأسئلة والإجابات الصحيحة كى نحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي، وأتمنى أن يكون الهدف واضحًا وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب المهمة جدا لهم".