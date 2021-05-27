شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح اليوم أول مجمع خدمات متكامل لتقديم خدمات الوزارة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس أول مكتب نموذجي يقدم جميع خدمات وزارة التموين " السجل التجارى والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين، جميع خدمات بطاقات التموين " بمحافظة بورسعيد .

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة _مصر 2030 ، وتيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر .

‏الدكتور إبراهيم عشماوى

كان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أكد انه تم اعداد خطة لتطوير وميكنة كافة الخدمات التي تقدم الوزارة، كما انه تم إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، حيث ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري، وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.