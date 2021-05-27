شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من إدارة التمريض بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات العزل في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من إدارة التمريض بوزارة الصحة بقيادة الدكتورة نيفين عبدالنبي مدير الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة الاربعاء عدد من مستشفيات المحافظة برفقة أسماء رمضان مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة بقنا.

وفد من تمريض وزارة الصحة يتابع مستشفيات العزل بقنا

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن فريق الوزارة تفقد المركز الطبي بنجع حمادي ومستشفي حميات نجع حمادي ومستشفي قنا العام.

وفد من تمريض وزارة الصحة يتابع مستشفيات العزل بقنا

وفد من تمريض وزارة الصحة يتابع مستشفيات العزل بقنا

واضاف أن الوفد تابع مستوي الخدمة المقدمة لمرضي فيروس كورونا بالمستشفيات ومدي التزام فريق التمريض بالتعامل مع حالات العزل والتزامهم بتطبيق معايير مكافحة العدوي بالإضافة إلى تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضي فيروس كورونا المستجد كما أستمعت إلى إحتياجات التمريض من أجل رفع مستوي الخدمة المقدمة منهم

مؤكدة على الدور الهام الذي يبذله فريق التمريض لرفع العناء عن المرضي في ظل جائحة كورونا.