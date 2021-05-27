شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن عن مسابقة عالمية لفن الكاريكاتير لأول مرة لمواجهة الإسلاموفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف تنظيمه للمرة الأولى "مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير" في دورتها الأولى، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبإشراف عام من وكيل الأزهر، وتهدف المسابقة التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، ولا يدعو البتة للعنف والتطرف والإرهاب كما تُصوِّره ظاهرة "إسلاموفوبيا" المصنوعة، واستثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصـحيح الصورة الخاطئة التي رسمها البعض ولصقهــا بالإســلام، نشر مبادئ الوثيقة التاريخية (وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك).

بالإضافة إلى تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكر الوسطي والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير، الاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعون في فن الرسم.

وعن شروط المسابقة الحد الأقصى للمشارك إرسال 3 رسوم في كل قسم من أقسام المسابقة، مقاس العمل A3 على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميجابايت، ترسل الأعمال بصيغة (JPG - 300 dpi)، يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكي كاملًا، يُكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده، على العمل المرسل.

وعن جوائز المسابقة للرسم الكاريكاتيري: شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ويحصل المركز الأول على 1500 دولار، والثانى 1000 دولار، والثالث 750 دولارا.

وثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا، كما يحصل كل الفائزين على درع "الأزهر الشريف".

أما جوائز مسابقة البورتريه (غيرالكاريكاتيري): شهادة شكرو تقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ويحصل صاحب المركز الأول على 1500 دولار والثانى 1000 دولار والثالث 750 دولارا.

وثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا، و يحصل كل الفائزين على درع "الأزهر الشريف".

كما سيتم منح جوائز الطلاب الوافدين في ختام فعاليات الملتقى عبارة عن شهادات شكر وتقدير من رئيس الملتقى للمتميزين، وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار، وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثاء الموافق 2021/8/17 م، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والقنوات الإعلامية، والإعلان عن موعد "ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير".