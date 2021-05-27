تعرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذكسية × 14 معلومة

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذكسية من أبرز المؤسسات التى تساهم فى الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة بجميع أنحاء الجمهورية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1 - تأسست أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية يوم 30 سبتمبر عام 1962 لتكون الذراع الاجتماعى والتنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

2 - تم رسامة الأنبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات ولكن للأسف تم اغتياله ومرت البلاد بفترة من عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، حيث تم تكليف نيافة الانبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية وجعلها ملاذا آمنا.



بطريركية الأقباط الأرثوذكس

3 – تهدف الأسقفية إلى بناء مجتمع قادر على استثمار إمكاناته يقبل التنوع ويحترم الاختلاف متمتعا بالكرامة الإنسانية.

4 - تصل خدمات الأسقفية إلي أربعة ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجا، ويتم التركيز بصفة خاصة ع النساء والشباب والأطفال.

5 – يوجد لدى الأسقفية مجلس استشارى مكون من 7 أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذى فى المواضيع المختلفة.

6 – يبلغ عدد أفرادها 415 موظف بالإضافة إلى 1200 متطوع.

7 – يهدف برنامج الرعاية الصحية الأولية بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية إلى مساعدة المجتمعات المستهدفة على أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.

8 – تهدف برامج التعليم إلى تعليم الكبار وتمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمى والثقافى المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم، وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسى.

9 – يهدف برنامج التنمية الاقتصادية إلى تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب لحصول على وظائف مناسبة.

10 – يهدف برنامج التنمية الريفية إلى تحسن الإنتاج الزراعى والحيوانى لرفع مستوى معيشة المزارعين.

11 – يهدف برنامج البيئية إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ علي البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

12 – يعمل برنامج تنمية الطفولة المبكرة على توفير فرص التعلم للأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية للأطفال والتى تقود إلى تنمية روح الإبداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

13 – يهدف برنامج الشباب إلى تمكين الشباب القبطى من العمل بشكل فعال فى كنيستهم ومجتمعهم.

14 – يهدف برنامج تمكين المجتمع والاستدامة إلى بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعزز استدامه التنمية بالمجتمعات.