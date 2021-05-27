شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستطلع انطباعات المواطنين عن تطوير محور المنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير بمحور المنصورية بحى الهرم، وتابع محافظ الجيزة تنفيذ الأعمال بعدد من قطاعات الممشى السياحى وأعمال رفع المخلفات ( ناتج أعمال ) التطوير بمحيطه.

وحرص المحافظ على الحديث مع عدد من المواطنين من المترددين على الممشى لبحث إنطبعاتهم تجاه أعمال التطوير وناشدهم بالحفاظ على ما تم الوصول اليه من نتائج.

كما تفقد سير العمل بأكشاك الأطعمة والمشروبات المقامة بالممشى ومدى إلتزام القائمين عليها بالأسعار المعلنة، والتأكد من عدم المغالاة في أسعار الخدمات المقدمة لتناسب مختلف فئات وشرائح المواطنين من المنطقة المحيطة والمناطق المجاورة كما استمع لشكواهم ووجه بسرعة بحثها.