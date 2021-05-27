شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم وكيل التعليم لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء إحتفالية تكريم الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ خلال كلمته عن شكره وتقديره لجهود وكيل الوزارة خلال فترة عمله للنهوض بقطاع التعليم وتحقيق نتائج ملموسة على كافة الأصعدة بالقطاع. متمنياََ له التوفيق في الفترة القادمة كما قام بإهدائه درع المحافظة، مؤكداََ على حرصه على تكريم أصحاب العطاء والتميز بكافة القطاعات.