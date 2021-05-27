شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على لقاح كورونا بالمنازل × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

”الخليج 365” يستعرض تحليلا معلوماتيا حول آليات الحصول على لقاح كورونا بالمنازل للفئات المحددة:

1- التسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

2- استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335).

3- المواطنون غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل هم (المصابون بشلل نصفى أو رباعى أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التى تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر فى الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي).

5- التطعيم بالمنازل يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات.

6- يتم إمداد الفرق الطبية المكلفة بالتطعيمات (صندوق التبريد لحفظ اللقاحات، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية، أجهزة قياس الضغط والسكر).

7- توافر 2 سيارة إسعاف مجهزة بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقيهم اللقاح.

8- تخصيص 27 مركزًا من ضمن المراكز المخصصة لتلقى اللقاحات على مستوى كنقاط انطلاق رئيسية لتوفير خدمات تلقى اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة.

9- بعد استقبال طلبات المواطنين يتم تعديل أماكن تلقى اللقاحات المحددة لهم على المنظومة الإلكترونية تلقائيًا من مراكز التطعيم المختلفة إلى المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات بالمنازل.

10- إرسال قائمة المواطنين الذين يرغبون فى الحصول على اللقاح بالمنازل لمديرى المراكز للتواصل مع المواطنين لتوفير اللقاح بالمنزل لهم وذلك بعد تقييم حالتهم الصحية.

11- الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة ويعانون من مضاعفاتها، يمكنهم التواصل مع هيئة الإسعاف على الرقم (123) لطلب سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مركز لتلقى اللقاح.