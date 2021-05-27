شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت أذان الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون لتعامد الشمس على الكعبة المشرفة اليوم الخميس 15 شوال 1442 الموافق 27 مايو 2021 وقت أذان الظهر فى المسجد الحرام عند الساعة (9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش)، وهو التعامد الأول هذا العام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الشمس فى لحظة التعامد ستكون بأقصى إرتفاع لها (89,55,37 درجة) حوإلى 90 درجة عندها سيختفى ظل الكعبة وظلال كل الاجسام فى مكة، وفى نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة فى سماء المناطق البعيدة، وكلما كانت المسافة أبعد عن مكة كان ميل الشمس أكبر فى قبة السماء، لذلك استخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل فى دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.

وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضا فى حساب محيط الأرض، وذلك بواسطة بعض القواعد البسيطة فى علم الهندسة وهى طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفين سنة أثبتت كروية الأرض.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو حيث يحصل التعامد الأول، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان فى شهر يوليو عندها يحدث التعامد الثاني، لذلك فالمناطق الواقعة فى خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذه ظاهرة التعامد مرتين فى السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومدارى السرطان والجدي.

ويمكن للقاطنين فى الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمإلى وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا من استخدام ظاهرة تعامد الشمس لتحديد اتجاه القبلة عن طريق وضع قطعة من "الخشب" مثلا منتصبة بشكل عمودى على سطح الأرض وقت التعامد وسيشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة المشرفة مباشرة.

جدير بالذكر أن التعامد سيتكرر فى اليوم التإلى الجمعة بفارق بسيط فى الزأوية عن اليوم السابق (الخميس) حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89,54,41 درجة) وقت أذان الظهر فى المسجد الحرام.