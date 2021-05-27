شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 22 محضرا تموينيا ومصادرة لحوم غير صالحة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع رئاسة المركز، بقيادة العقيد احمد الهوارى رئيس المركز، والدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالاقصر بتنفيذ حملة على المحلات العامة لضبط النجار المتلاعبين بالاسعار وتحقيق الانضباط العام .

واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٧ محاضر تتضمن ٣ محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، محضر ذبح خارج السلخانة وتم مصادرة عدد ٢٠ كيلو لحمة، ١٢ محضر خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم تواجد شهادة صحية .

وقاد الحملة عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة وعبدالحميد يونس مدير مكتب التموين بالمركز والدكتور شادي زكريا صبحي رئيس وحدة الطب البيطريري بالمركز وحنان محمد يوسف مدير إدارة المتابعة بالمركز ورئيس مكتب التموين بالمركز .

وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على المحلات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.