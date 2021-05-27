شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدين الانتهاكات "غير المقبولة" فى تيجراى ويطالب إثيوبيا بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، الانتهاكات غير المقبولة في إقليم تيجراي الإثيوبي، مؤكدًا أنها يجب أن تنتهي.

وقال بايدن في بيان: يجب على المتحاربين في منطقة تيجراي إعلان وقف النار والالتزام به، كما يجب على القوات الإريترية الانسحاب"، مشيراً إلى تحذيرات الأمم المتحدة من أن إثيوبيا قد تشهد أول مجاعة لها منذ الثمانينيات بسبب هذا الصراع الذي طال أمده.

وطالب الرئيس الأمريكي جميع الأطراف، خصوصا القوات الإثيوبية والإريترية، بـ"السماح بوصول المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق" إلى المنطقة من أجل منع انتشار المجاعة على نطاق واسع.