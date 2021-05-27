شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات الجامعية تبدأ اليوم مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس ، أولى المقابلات الشخصية بين لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمتقدمين لمنصب رئيس جامعة قناة السويس وذلك بحسب الجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات ، ويهدف اللقاء إلى مناقشة برامج مع المترشحين لرئاسة الجامعة وتنطلق المقابلات فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.

وكشفت القوائم النهائية للمتقدمين على رئاسة جامعة قناة السويس بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات تنافس 10 متقدمين، وهم الدكتور أحمد زكى حسين والدكتور محمد حسن شقيدف والدكتور أسامة عنتر والدكتور أحمد السقا والدكتور كمال حافظ والدكتور إبراهيم فارس والدكتور على معوض والدكتور ناصر عبد الخالق والدكتور محمد سعد زغلول والدكتورة جميلة محمد على.

وحدد قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 ، والصادر بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بين المتقدمين، وبالتزامن مع بدء إجراءات التقدم والترشح لمنصب 8 رؤساء جامعات حكومية وهى جامعات "بنها – قناة السويس – حلوان – السويس – القاهرة – دمياط – سوهاج – بني سويف"، نستعرض تفاصيل ومعايير المفاضلة فى الاختيار للمفاضلة، وذلك بعد أن كشفت الكشوف المبدئية تقدم أكثر من مترشح للحصول على المنصب.

وحددت المادة الأولى من القانون، أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتضم عضوان يختارهما الوزير المختص و4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة، و3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموزها ممن تقلدوا مناصب عامة.

ومن المقرر أن يتم وضع استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية والتي يكون النموذج مكون من 100 درجة موزعة على عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم حيث تم تخصيص 20 درجة للقدرات القيادية والتي تشمل " الرؤية والكاريزما وحضور الشخصية والمسئولية المجتمعية والقدرة على خدمة الآخرين والقدرة على التغيير وحل المشكلات والتركيز على النتائج والتوازن النفسى والمرونة والعمل بروح الفريق.

كما تم تخصيص 20 درجة أيضا للقدرات الإدارية والتي تشمل "القدرة على إحداث تطور مؤسسى فى إطار الكلية أو الجامعة وتولى مواقع إدارية اكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة والتخطيط الاستراتيجى والإدارة العامة وإدارة الوقت وإدارة الاجتماعات".

ومن بين المعايير قياس آليات تطوير التعليم وخصص لها 20 درجة أيضا وتضم "المشاركة فى ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع المحلى والدولى وتطوير وتحسين التعليم والتعلم وعلاقته باستراتيجية التعليم وإكساب الطلاب المهارات المهنية المستهدفة واستحداث برامج بينية فى الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المعنية لتناسب سوق العمل، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء أبحاث علمية وتطبيقية، وتقوية الشراكة مع قطاع الصناعة".

أما مهارات الاتصال فخصص لها 10 درجات وتشمل "إجادة اللغة ومهارات العرض الفعال، بالإضافة إلى تخصيص 10 درجات لمعيار القدرة على إدارة الأصول المالية والموارد البشرية وتشمل معيارين التجديد فى مصادر الدخل وإدارة الموارد البشرية، كما تم تخصيص 10 درجات لمعيار القدرات البحثية والمشاريع البحثية وبراءات الاختراع ومعامل هيرش والاسهامات البحثية أو المؤلفات المحكمة دوليا بالنسبة لقطاع العلوم الإنسانية".

وأخيرا.. تم تخصيص 10 درجات لمعيار ارتباط الخطة المقدمة مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها فى الفترة المحددة.

وحدد قرار وزير التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة عقب الانتهاء من التقييم تختار الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالى، وإذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.