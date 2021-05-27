شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 153 ألفا و562 مخالفة على الترع منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بوزارة الموارد المائية والرى، حملات فى عدد من المحافظات نفذت خلالها إزالات ل 37 حالة تعدى على الترع فى نطاق محافظات (القليوبية - المنوفية - الدقهلية - أسيوط - الشرقية) ليصبح اجمالى التعديات التى تم إزالتها منذ يناير 2018 حتى اليوم 153 ألف و 562 مخالفة .

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الازالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات العسكرية، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على الترع و مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.