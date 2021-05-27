شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة والمحظورة في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت ادارة التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان، من ضبط كميات من الادوية والمستحضرات الغير مسجلة، وأسفرت الحملة عن ضبط(٢٦) صنف باجمالى (٥٦١) علبة حيث تم ضبط (١٦٠) علبة دواء مدرجة بجدول ثالث مخدرات لحيازتها الغير مشروعة وبعضها مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها منها (١٥١) فيال كيتامين مهرب- (٤٥)أمبولة نالوفين (٣٠) كبسولة بريجابلين وضبط (٢٨٤) علبه دواء مسجلة بوزاره الصحة ولكن محظور تواجدها بتلك المحال منها (١٦١٢) أمبولة (٣)زجاجات، وضبط (١١٧) علبة دواء تستخدم للإجهاض خاصة بالمستشفيات فقط محظور تداولها خارجها وبعضها مهرب غير مسجل ومحظور تداوله بالبلاد بإجمالي(٢٣٥٩) قرص.

وقدرت المضبوطات بحوالي مائه وخمسون ألف جنيه وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعتين ،وإحالتهما للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.