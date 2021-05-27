شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 32 محضرا متنوعا وفض تجمع لفرح في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وخلال الحملة تم المرور على شارع السويقة ونجع الشيخ فضيل وقرية النجوع، ورصدت الحملة التزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق .

وأسفرت الحملة تم تحرير ٧ محاضر إشغال طريق، وتنفيذ ١٢ إزالة إدارية،وغلق ٢ محل بلايستيشن، وتحرير ٣ محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد ٨ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )، وخلال الحملة تم فض حفل زفاف بناحية النجوع .

وشارك في الحملة صباح منصور وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة اسنا وملازم اول محمود جاد مركز شرطة اسنا، وأحمد ابراهيم شرطة مرافق اسنا، وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.