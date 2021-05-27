شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن عن تحويلات مرورية بمنطقة أعلى محور المريوطية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبرى تقاطع شارع ترسا مع شارع المريوطية من شارع اللبينى بمنطقة أعلى محور المريوطية بالجيزة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى (7 كمرات) الخاصة بكوبرى تقاطع شارع ترسا مع شارع المريوطية من شارع اللبينى بمنطقة أعلى محور المريوطية (مرور علوى) بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يستلزم غلق لمحور المريوطية بالطريق الدائرى في الاتجاهين لمدة 3 أيام ( يوم الجمعة الموافق 28/5- ويوم الجمعة الموافق 4/6/2021 – ويوم الجمعة الموافق 11/6/2021) على أن تكون الأعمال من الساعة 12،5 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وتشمل التحويلات المرورية بالنسبة للطريق الدائرى في الاتجاه القادم من أعلى المنيب ويرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وطريق الواحات، يستخدم مسطح محور المريوطية اتجاه شارع ترعة المنصورية ومنها إلى ميدان الرماية اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى أو استخدام مطالع الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى أو اتجاه طريق الواحات.

وبالنسبة للطريق الدائرى في الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ويرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب، يتم استكمال السير بالطريق الدائرى (القوس الغربى) اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ومن يرغب في التوجه لمناطق الجيزة، يتم استخدام محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة أو محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.

وفيما يتعلق بالطريق الدائرى في الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ويرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب، يتم استكمال السير بالطريق الدائرى (القوس الغربى) اتجاه أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى يساراً إلى ميدان الرماية اتجاه مناطق الجيزة.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.