شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل لـ42 ألف دولار سنويا .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قي القطاع العام والخاص.

ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقعها في مصر بعض الوظائف الخالية لديها، ننشر تفاصيها ورابط التقديم كما يلي:

1- مساعد موارد بشرية (مستشار توظيف عام) (USEFMs )- HR Assistant (Global Employment Advisor)

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 42،570 دولار في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم: 06/02/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا



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2- مساعد إدارة إدارية- Administrative Management Assistant (All Interested Applicants)

جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع. ويجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في فترة زمنية قريبة

المرتب: 265،979 جنيه في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم:06/03/2021

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3- منسق Identification (ID) Coordinator (USEFMs

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام جزئي 32 ساعة / أسبوع.

المرتب: 38،056 دولار في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة

تاريخ اغلاق التقديم: 06/06/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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- وظائف السفارة الامريكية بالقاهرة -