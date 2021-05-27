شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدي على 300 متر أرض زراعية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية قرية الدير.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة بإجمالي مساحة ٣٠٠م٢ خارج الزمام تجاه حوض الحاجر عزبة سيد احمد الناظر بالمطاعنة التابعة لقرية الدير، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض مقام على ارض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

وشارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز وعلى عبد الرازق رئيس قرية الدير ومشرف الحوض بالادارة الزراعية .

وشدد رئيس المركز على اجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.