شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 8 أطنان مخلفات في حملة بمنطقة حي شرق الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رئيس مدينة الأقصر، العميد طارق لطفى أعمال حملة النظافة الشاملة بمنطقة حي شرق التي استهدفت شارع ٢٥ بمنطقة السواقي والنزهة (السلخانة).

وأسفرت عن رفع ٥ طن قمامة وأتربة، بالإضافة إلى متابعة أعمال حملة النظافة والتعقيم بالورديه المسائية على شارع سياله بدران وتفرعاته وأسفرت عن رفع ٣ طن مخلفات صلبة.

كما قاد رئيس مدينة الأقصر، مساء الاربعاء، حملة موسعة داخل مدينة الأقصر لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هناك التزام من أصحاب المحال والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق، في تمام الساعة الـ٩ مساءً وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

شارك في الحملة عمر فتحي نائب رئيس حي شرق ومسؤولي قطاع النظافة بالحي، وعصام عبدالراضي عضو بإدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.