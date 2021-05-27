شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وشبورة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء 1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 27 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو 2021، حيث يسود الأيام القادمة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشديدُ الحرارة على جنوب البلاد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وترتفع درجة الحرارة قليلا حيث تكون على القاهرة الكبرى الخميس 36 درجة وعلى السواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 38 وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون 34 درجة يوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و27 درجة على السواحل الشمالية و37 على جنوب سيناء و37 على شمال الصعيد و42 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الخميس 26 مايو 2021:

شبوة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 28 مايو 2021:

شبوة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 29 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاحد 30 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 31 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق على غرب البلاد فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناءوجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 27 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو 2021.