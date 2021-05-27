شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر: السياحة الأمريكية تعود لمصر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى في الأقصر، إن السياحة الثقافية تعد العمود الفقرى للسياحة، وأهم محاورها هي الاكتشافات الأثرية، لافتا إلى أن ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية جعل العالم يتهافت على زيارة مصر، وتمكنت مصر أن تعيد قيمتها، لافتا إلى أن الأمريكيين سيعودون للسياحة في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، متوقعا عودة السياحة اليابانية في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس لجنة التسويق السياحى في الأقصر، خلال برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن مصر تتمتع بسوق مفتوح أمام العالم، لافتا إلى أنه في يوم التراث العالمى كان أحد المنشورات التي خرجت من اليونسكو قالت إن مصر وحدها حافظت على 50% من التراث العالمى، متابعا: لدينا بنية تحتية رائعة ومجموعة طرق رائعة لذلك السياحة الأمريكية ستعود، كما أنه جرى الانتهاء من طريق الكباش الرائع والذى لا يقل أهمية عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، ولا يوجد بلد في العالم بها كل هذه الأشياء.

وأوضح رئيس لجنة التسويق السياحى في الأقصر، أن الاكتشافات الآثرية نقوم بتسويقها للعالم، وكان لها مردود إيجابى جيد، كما أن العديد من دول العالم أكدت أن مصر المقصد السياحى الأول بعد انتهاء كورونا.