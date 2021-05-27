التموين: استلام القمح المحلى من المزارعين بجداول منظمة

وأكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد القماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التى تستلم الأقماح المحلية، والتى يصل عددها إلى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة و أن العمل يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية.

ووجه الوزير بصرف مستحقات الموردين أول بأول وذلك خلال 48 ساعة من من التوريد لافتا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أية إقماح بالشون الترابية، كما يتم سداد مستحقات " الموردين المزارعين " بعد 73 ساعة من التوريد.