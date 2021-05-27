شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بشارع اللبينى بسبب كوبرى ترسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى (عدد 7 كمرات) الخاصة بكوبرى تقاطع شارع ترسا مع شارع المريوطية من شارع اللبينى بمنطقة أعلى محور المريوطية (مرور علوى) بمحافظة الجيزة، الأمر الذى يستلزم غلق لمحور المريوطية بالطريق الدائرى فى الإتجاهين لمدة 3 أيام (يوم الجمعة الموافق 28/5 - ويوم الجمعة الموافق 4/6/2021 – ويوم الجمعة الموافق 11/6/2021) على أن تكون الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من أعلى المنيب ويرغب فى استخدام محور المريوطية اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وطريق الواحات يستخدم مسطح محور المريوطية اتجاه شارع ترعة المنصورية ومنها إلى ميدان الرماية اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى أو استخدام مطالع الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى أو اتجاه طريق الواحات.

- الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ويرغب فى استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب يتم استكمال السير بالطريق الدائرى (القوس الغربى) اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ومن يرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن إتجاه جامعة القاهرة أو محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.

-الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ويرغب فى استخدام محور المريوطية إتجاه مناطق أعلى المنيب يتم استكمال السير بالطريق الدائرى (القوس الغربى) اتجاه أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى يساراً إلى ميدان الرماية إتجاه مناطق الجيزة.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.