شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك لـ إكسترا نيوز: متوسط زمن حل الشكوى 28 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعاون مع عدد من القطاعات المختلفة، بجانب التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية في مصر، مشيرًا إلى أنه الجهاز يتعاون مع مرفق تنظيم الاتصالات في استرداد حقوق المستهلكين.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن القانون أكد ضرورة وجود الفاتورة أو ما يثبت ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلع والخدمات خارج اختصاص الجهاز، منها حجز الطيران والفنادق والمعاملات المالية .

وأكد ضرورة أن يثبت المستهلكون تعاملاتهم من خلال الفواتير الإلكترونية أو الإيميلات الواضحة، التابعة للشركات المعلومة المصدر، مضيفًا: "يتم حل بعض الشكاوي خلال أقل من 24 ساعة، ومتوسط زمن حل الشكوى 28 يوما".

وعن طرق تقديم الشكاوي، قال إنه يوجد أكثر من وسيلة، أولها الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال رقم الواتس آب، والموقع الإلكتروني للجهاز، بالإضافة لاستقبال الشكاوي من خلال شكاوي مجلس الوزارء، وهناك تعاونا كبيرا في هذا الصدد.