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نائب رئيس برلمان كردستان العراق يستقبل القنصل المصري الجديد لدى أربيل

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان العراق، مساء اليوم الأربعاء، محمد وجيه حجازي القنصل الجديد لجمهورية مصر العربية في إقليم كردستان.

هنأ هورامي؛ القنصل المصري؛ بمناسبة مباشرة مهامه قنصلا جديدا لبلده في إقليم كردستان، متمنيا له النجاح في مهامه.

وقدم نائب رئيس برلمان كردستان العراق لضيفه موجزا عن الأوضاع السياسية الحالية لإقليم كردستان والعراق والمنطقة، وأشار إلى العلاقات التاريخية بين شعب كردستان ودولة مصر حكومة وشعبا، وأكد على توطيد العلاقات بين إقليم كردستان ومصر، في المجالات الاقتصادية والثقافية والتراثية، وخاصة تقوية العلاقة بين برلمان كردستان ومجلس النواب المصري.

من جانبه عبر القنصل الجديد لجمهورية مصر العربية عن سعادته بزيارة برلمان كردستان، واستعداده لتطوير العلاقات وتعزيزها، فى ظل قيادة الزعيم مسعود بارزاني للإقليم، مشيرا إلى تمتعه باحترام قادة المنطقة والعالم.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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