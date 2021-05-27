شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: زيادة تصدير الصناعات الطبية يؤكد نجاح الدولة بمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021.

وذكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على إكسترا نيوز، إن قطاع الصناعات الطبية ارتفع بقيمة 236 مليون دولار مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت نسبتها 60%.

وأشار إلى أن الزيادات في قطاع الصناعات الطبية دليل على نجاح سياسات الدولة في مواجهة أزمة كورونا، لافتًا إلى أن هناك اعتمادا أكبر على الإنتاج المحلي في قطاع أخرى مختلفة، مما أدي لزيادة الصادرات.

وذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لديها قاعدة بيانات شاملة عالية المستوى من التحاليل وإدراج جميع تفاصيل الصادرات والواردات من خلال برامج معدة على أعلى مستوى.