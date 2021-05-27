شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: موقعنا ينطلق بـ40 خدمة ويستطيع المواطن الاستعلام عن وحدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد أنور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: عملنا 40 خدمة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، منها خدمات عقارية وخدمات التراخيص، ومن الممكن أن أكتب رقم الوحدة وأعرف إذا كان عليها مخالفات أو مديونيات، ونستطيع الاستعلام من خلال الموقع ويستطيع المواطن أن يدفع من منافذ فورى أو منافذ الدفع الإلكترونى.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج مساء DMC مع الإعلامى رامى رضوان: الموقع في الوقت الحالي هو في الطور التجريبى، ونخصص خطوطا لخدمة العملاء ستكون على الموقع لمساعدة المواطنين على استخدام الخدمة، والموقع للمدن الجديدة كلها والأولية للمدن التي اشتغلت بالفعل، وللمدن التي مازالت تحت الإنشاء.

وكانت ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، الأربعاء، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلي عن وزارة المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأثنى أعضاء اللجنة على أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تقوم به من مشروعات، خاصة أن الفائض من الهيئة يتم استخدامه فى مشروعات أخرى، وأبدت اللجنة موافقتها على الموازنة الخاصة بالهيئة.

واستعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تكلف الدولة أى عبء ولها فائض أرباح يضاف إلى الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي، وتحصيل فوائد القروض وكلها تدرج في بند الإيرادات.