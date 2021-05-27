شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الدفاع الفرنسية: عقد الطائرات الرافال سيدخل حيز التنفيذ فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، "إيرفيه جرانجان"، أن العقد الخاص بالطائرات الـ30 الرافال، والذي جرى توقيعه بين القاهرة وباريس، سيدخل فى الغالب حيز التنفيذ فى الصيف وسيسمح بإمداد مصر بـ30 طائرة رافال جديدة سيجرى تسليمها في الفترة من 2024 إلى 2026، بالإضافة لـ24 طائرة رافال، والتي تم الاتفاق عليها من قبل 2015.

وقال، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، إن هناك تدريبات عسكرية مشتركة بين القاهرة وباريس، والدولتين فى احتياج مستمر للتقارب أكثر وأكثر وتقوية التفاعل المشترك، ولهذا يتم إجراء التدريبات المشتركة بصفة دورية، والقوات الجوية منذ عدة أيام وفي بداية مايو، ومن خلال حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ومعها الفرقاطاتان شيفاليه بول وبروفونس قامتا بتدريب مشترك فى البحر الأحمر، بمشاركة الفرقاطة الشبح "الفاتح".

كما ذكر أنه فى بداية مارس الماضي تم إجراء تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، كما قامت فرنسا بإشراك حاملة مروحيات من طراز مسترال، ودائما فى نطاق القوات البحرية كان هناك التدريب البحري المشترك ميدوزا وبالطبع شاركت فيه القوات البحرية الفرنسية والمصرية والإماراتية واليونانية، وهذا العام شاركت طائرات رافال فرنسية بجوار المقاتلات المصرية، ومنذ عدة أيام، وفي إطار التدريب المشترك رمسيس، قامت طائرات رافال والتي أقلعت من حاملة الطائرات الفرنسية شال ديجول بالتدريب إلى جوار الرافال والـ إف 16 المصرية.