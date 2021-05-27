شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تؤكد: لم نرصد السلالة الهندية لكورونا فى مصر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن الخوف الشديد قد يؤثر سلبيًا في مواجهة فيروس كورونا لأنه يتسبب في التأثير على جهاز المناعة.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا.

وحول حقيقة ظهور سلالة كورونا الهندية في مصر، قالت إنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر، ولم يتم تسجيل حالة إصابة بها، مشيرة إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين.

وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت إنه جرت متابعته في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لمدى صحته.