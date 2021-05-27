شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تغلق مستشفى خاص عرض حياة مريض كورونا للخطر وتضبط أدوية مجهولة بـ750 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة العلاج الحر، مستشفى خاص في محافظة القاهرة؛ لتسببه في تعريض حياة مريض بفيروس كورونا، يعاني من تراجع في درجة الوعي لخطر بالغ، وذلك بنقله بواسطة سيارة إسعاف خاصة وغير مجهزة، وبدون طبيب مرافق إلى مستشفى حميات الإسماعيلية، وبلا أي تنسيق مسبق.

وأرسلت وزارة الصحة لجنة إلى المستشفى وتبين أن المستشفى غير مرخص من قبل الوزارة، ويعمل بترخيص من قبل نقابة الأطباء، وفي حالة سيئة جدا، ولا يوجد به أطباء، علاوة على رصد مخالفات عديدة، تضمنت العثور على أدوية مجهولة المصدر تقدر قيمتها بـ750 ألف جنيه.

وقامت الوزارة من خلال فريق الرعاية العاجلة بنقل 6 حالات مرضية بينهم 3 على جهاز فنت، و3 سيباب، إلى مستشفيات الوزارة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على المدير الفني بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، وتحرير محضر بتفاصيل الواقعة.