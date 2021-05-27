شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 5 ملايين و250 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تزايد عدد المقبلين على التسجيل بموقع وزارة الصحة للحصول على لقاحات كورونا، موضحا أن عدد من سجلوا حتى الآن للحصول على اللقاح وصل إلى 5 ملايين وربع المليون مواطن، في ظل تزايد الإقبال على التسجيل بموقع الوزارة.

وأضاف مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن الوزارة قامت بعمل منظومة متكاملة خلال موقع التسجيل على التطعيم بجانب المتابعة الطبية بعد تلقى اللقاح التى جرى تغطيتها في المنظومة، بحيث تكون المنظومة أسهل ما يمكن على المواطن.

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات: لم تحدث أى مشكلة فنية على موقع تسجيل التطعيم، موضحا أن الموقع يمكن أن يستقبل دخول 5 ملايين مواطن في وقت واحد، لافتا إلى أنه في البداية كان عدد المسجلين في الموقع 20 ألفا و30 ألفا، ولكن حدث طفرة في زيادة عدد المسجلين على الموقع منذ أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اللقاح.

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات: منذ أسبوعين كان يجرى تسجيل 70 ألفا و80 ألفا ثم زادوا إلى 170 ألفا و175 ألفا، وعدد من سجلوا على موقع التطعيم خلال اليومين الماضيين وصل إلى 300 ألف مواطن، لافتا إلى أن تلقى اللقاح ليس بأسبقية الحجز ولكن حسب الظروف الصحية للمواطن، فالمواطن الذى لديه مرض مزمن يكون له أولوية فى الحصول، وفى ذات الوقت سيحصل الجميع على اللقاح، ولكن يحصل أصحاب الأمراض المزمنة أولا.