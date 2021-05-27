شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الدفاع الفرنسية: لدينا إرادة قوية لتحديث المعدات العسكرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، "إيرفيه جرانجان"، أنه يوجد تواصل مستمر وقوى بين القاهرة وباريس، على مستوى رؤساء الدولتين، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئة أركان الدولتين.

وقال، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، إنه يوجد حوار سياسي متقارب جدًا، وبالفعل وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا، قبل هذا الأسبوع، وقد كان فى باريس فى نهاية 2020، كما قام الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة القاهرة فى 2019.

وفيما يتعلق بشراء وتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، ومدى دعمه للعلاقات الثنائية بين البلدين، قال إنه يوجد بالفعل علاقات قوية جدًا فى مجال الدفاع بين القاهرة وباريس، موضحًا أن هذه العلاقات تتضمن ملف التسليح والدولتين يعملان سويًا على تحديث معدات الدفاع المصرية، ومثال على ذلك تسلم القاهرة عدد 2 حاملة مروحيات فرنسية، من طراز مسترال، وفرقاطة من طراز فريم، وعدد 4 فرقاطات شبيحة من طراز جويند، وأقمار صناعية للاتصالات، وبالفعل يوجد إرادة قوية من فرنسا، لأن تكون بجانب مصر لتحديث معداتها.