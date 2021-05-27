شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر خلال أخبار في 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة ورياح.. والعظمى فى القاهرة 36 درجة

الصحة تخصص 27 مركزا لتوفير خدمات تلقى اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة ‎

التعليم: امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل والإعادة ورقيا وتصحح إلكترونيا ‎

وزير التعليم: لا مخاوف من تهكير تابلت الثانوية العامة ولدينا جيش من المهندسين ‎

انقلاب عربتى قطار بعد الاصطدام بجرار على خط دمياط- طنطا دون إصابات ‎

"التضامن" تطلق غدا أولى مراحل المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية الصيادين ‎

الزراعة: مصر الأولى بالشرق الأوسط والثالثة عالميا فى إنتاج الأسماك من المزارع ‎

الحكومة تصرح لـ"التعليم العالى والزراعة" بتصنيع لقاح للحماية من كورونا ‎