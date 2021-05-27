ما موعد تشغيل مترو الزمالك الجديد؟ رئيس هيئة الأنفاق يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

‫أعلن اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، تشغيل خط مترو الكيت كات- العتبة، مرورًا بالزمالك وماسبيرو، في أبريل 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مول بكل من محطتَي مترو البوهي وماسبيرو.

وأوضح والي، خلال استعراضه موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022، أمام لجنة النقل، اليوم الأربعاء، أنه سيتم مد خطوط مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور بمحطات جديدة حتى مصر الإسماعلية؛ العبور وبدر والعاشر وحدائق بدر ومحطة العاصمة الإدارية، وحتى المدينة الرياضية ومحطة العاشر 2، ليصل طول الخط إلى ١٠٧ كيلومترات، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا بالوصول بالمترو إلى بلبيس.

وأكد ممثل وزارة التخطيط وضع ٧٦ مليار ديون خارجية، تم الموافقة عليها وتوزيعها على المشروعات الكبرى؛ منها مشروعات الأنفاق، وجار رصد تمويل القطار السخنة السريع.

ونوه ممثل وزارة التخطيط بمساندة وزارة التخطيط لمشروعات هيئة الأنفاق والقطارات السريعة للأنفاق.

وقال رئيس اللجنة إن قطاع النقل والمواصلات شهد نقلة غير مسبوقة، وهناك دول بدأت قبلنا بسنوات ولم تحقق ما تم تحقيقه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية.

وقارن ممثل وزارة التخطيط بين الأوضاع قبل 2013 في النقل والمواصلات وحالة التدهور وعدم الأمن في ظل حكم الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه مع تولي الرئيس السيسي وخلال 6 سنوات تحققت ثورة اقتصادية وصناعية وثورة الطرق، وفي كل المجالات.

وشدد ممثل وزارة التخطيط على أن أهمية ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي من شبكة طرق ومحاور وخطوط المترو وتحديث السكة الحديد رغم وقوع بعض الحوادث.

وقال رئيس لجنة النقل، في كلمته بالجلسة: "لدينا رئيس نفتخر به ومسؤولون يقومون بعملهم بكل جد، ودولة استطاعت أن تقضي على الإرهاب لتعود مصر إلى مكانتها".

واستعرض محمد سيد منصور، مسؤول المالية بالهيئة القومية للأنفاق، موازنة العام الجديد، مؤكدًا أنه منذ تحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية تزايدت مسؤولية الهيئة عن كل الخطوط وتضاعفت بنود الكهرباء والمياه، وبلغ حجم الإيرادات 3 مليارات و900 مليون، ويبلغ متوسط عدد مستخدمي المترو يوميًّا مليونًا و750 ألفًا، وفي الأيام العادية تصل إلى 2 مليون، كما بلغت إيرادات الدعاية والإعلان 140 مليون جنيه.